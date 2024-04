Fedez: il cachet per l’intervista a Belve

Fedez, a quanto ammonta il cachet per l'intervista a Belve? Cifra folle per il rapper.

Quanto ha guadagnato Fedez per l’intervista a Belve? A distanza di qualche giorno dalla sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani, è spuntato fuori il cachet.

L’intervista di Fedez a Belve ha consentito a Francesca Fagnani di registrare il record di ascolti. Non stupisce, visto che dopo l’esplosione del pandoro gate e la separazione da Chiara Ferragni era la prima partecipazione di Federico Lucia ad un programma televisivo. Ma a quanto ammonta il cachet del rapper? La cifra è venuta a galla.

Stando a quanto riferisce La Stampa, per l’intervista a Belve Fedez ha guadagnato un bel po’ di soldini. Il cachet che Francesca Fagnani ha pattuito per averlo nel suo salottino è pari a 70mila euro. Una cifra che i comuni mortali guadagnano in anni e anni di duro lavoro.

E’ bene sottolineare che il cachet svelato da La Stampa per l’intervista di Fedez a Belve non è stato confermato né dal rapper e né tantomeno dalla conduttrice Francesca Fagnani. Molto probabilmente, i due continueranno a non esprimersi in merito. L’indiscrezione, pertanto, è da prendere con le dovute cautele.