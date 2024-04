Ospite di Belve, Fedez si è raccontato senza filtri. Dal tentato suicidio alla separazione da Chiara Ferragni: Federico Lucia si è messo a nudo come mai fatto prima.

Belve, Fedez: dal tentato suicidio alla separazione da Chiara

Oltre a Francesca Cipriani, nella seconda puntata di Belve, in onda martedì 9 aprile su Rai2, ci sarà anche Fedez. Federico Lucia, stando alle anticipazioni, si è raccontato come mai fatto prima, parlando anche del tentato suicidio e della recente separazione da Chiara Ferragni.

Belve: Fedez sul tentato suicidio

Fedez ha raccontato di aver vissuto un’adolescenza difficile, che l’ha visto abusare di droga. E’ per questo che, a soli 18 anni, ha tentato il suicidio. Ha ammesso:

“Ho tentato il suicidio a 18 anni”.

Ha sottolineato che il gesto estremo è arrivato mentre era sotto effetto di stupefacenti.

Belve: Fedez sulla separazione da Chiara Ferragni

A Belve Fedez ha parlato anche della recente separazione da Chiara Ferragni. In un primo momento, il rapper si è irrigidito, soprattutto per le domande incalzati di Francesca Fagnani, poi è scoppiato in lacrime. Quando la padrona di casa gli ha chiesto dei suoi presunti tradimenti, Federico ha di nuovo perso la pazienza: