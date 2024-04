Francesca Cipriani conferma la frecciatina a Belen

Ospite di Belve, Francesca Cipriani ha confermato la frecciatina a Belen Rodriguez. A suo dire, la showgirl argentina è una “straniera senza talento”.

Francesca Cipriani è una degli ospiti della seconda puntata di Belve, in onda martedì 9 aprile 2024 su Rai2. Dalle cene ad Arcore al bullismo subito a scuola, l’ex Vippona ha parlato anche della frecciatina che qualche tempo fa ha lanciato a Belen Rodriguez. Francesca, davanti alla domanda di Francesca Fagnani su un eventuale pentimento, ha ammesso:

La frecciatina di Francesca a Belen risale a qualche tempo fa, precisamente ad una puntata di Chiambretti Night del 2010. La Cipriani aveva dichiarato:

“Belen Rodriguez non è a un livello tale da stare in televisione, non da conduttrice. Non ha talento! Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare fanno degli errori, delle papere e non sono preparate. Solo per l’aspetto, ci sono tante ragazze che vengono messe dall’aeroporto in tv. Non hanno ancora il permesso di soggiorno che già stanno in tv. Vedo tante ragazze italiane che studiano una vita e non riescono a lavorare nella tv italiana e ci sono delle ragazze che non appartengono al nostre Paese e hanno le porte aperte quando vengono qui, secondo me non è giusto. Perché dovremmo prima esserci noi che siamo italiane poi le altre. Belen occupa un palinsesto intero e non c’entra se è rifatta o no, è la preparazione di cui parlavo prima che scarseggia”.