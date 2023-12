Francesca Cipriani, il gossip della gravidanza: "Io e Alessandro speriamo di diventare genitori"

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che Francesca Cipriani fosse in attesa del suo primo figlio, e lei stessa ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione.

Francesca Cipriani: i gossip sulla gravidanza

Francesca Cipriani è in attesa del suo primo figlio? Dopo le nozze con il fidanzato Alessandro Rossi in tanti hanno atteso il suo annuncio di una gravidanza ma, al momento, la showgirl ha precisato di non essere incinta. Nonostante questo lei e il fidanzato sono più innamorati che mai, e non vedrebbero loro di avere un figlio loro. “Speriamo di diventare presto genitori, saremo entrambi due super genitori. Penso che sarò una mamma premurosa, attenta e coccolona. Non vediamo l’ora”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Siamo troppo felici di esserci incontrati e trovati in tutto. Siamo due anime gemelle. Il giorno del nostro matrimonio è stato tutto bellissimo solo che è volata quella giornata, vorremmo tornare indietro per poterla rivivere ancora”.

In qualità di ex concorrente del GF Vip, Francesca Cipriani ha commentato anche l’edizione del reality show attualmente in corso, e ha affermato: “Come ex concorrente del nip e poi vip sono sempre una grande affezionata del reality Grande Fratello. Di questa edizione mi è simpatica Grecia perché ho avuto modo di conoscerla all’Isola dei famosi ed è solare e simpatica. Di Massimiliano Varrese, invece, se ne sta parlando molto in questi giorni, non usa un bel linguaggio e non ha dei buoni comportamenti da prendere come esempio”.