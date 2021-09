Gf Vip: ecco chi è il fidanzato di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è entrata nella casa del Gf Vip felicemente fidanzata. Il fortunato che ha fatto breccia nel suo cuore si chiama Alessandro Rossi.

Lo scorso 13 settembre, le luci del Grande Fratello Vip si sono accese per illuminare la casa più spiata d’Italia. Il programma, giunto ormai alla sua sesta edizione, è tornato in grande spolvero con un cast d’eccezione. Tra i VIPPONI che stanno animando le casa di Cinecittà c’è anche Francesca Cipriani.

La bombastica opinionista ha già preso parte ad un’altra edizione del Grande Fratello. È sicuramente più natura ed è entrata nel loft più famoso e discusso del paese anche con il cuore occupato.

Francesca Cipriani al Gf Vip

La Francesca che ha varcato la porta rossa,orami quasi una settimana fa, è, sicuramente, una donna più matura, più esperta e consapevole delle sue capacità, rispetto alla bambina di 15 anni fa. Come gli appassionati del programma ricordano, infatti, la Cipriani ha preso parte alla sesta edizione del reality, rimanendo in casa,’però, solamente per due settimane. L’opinionista di Pomeriggio 5, è entrata nella casa anche con la consapevolezza che, una volta uscita, troverà ad aspettarla il suo grande amore: Alessandro Rossi.

Come si sono conosciuti Francesca Cipriani e Alessandro Rossi?

Al settimanale Chi, poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Francesca, ha rivelato come i due si sono piaciuti fin da subito. Si sono conosciuti grazie a degli amici in comune che hanno organizzato una cena a Milano. Dopo poco più di quindici giorni hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e da quel momento fanno coppia fissa.

In lui, Francesca ha raccontato di trovare le caratteristiche che rivede anche in lei: è buono, pulito e onesto.

Chi e il fidanzato di Francesca Cipriani?

Alessandro, che non è un personaggio del piccolo schermo, ha 30 anni ed è un imprenditore di Cesenatico. A dimostrazione di quanto il loro amore sia forte, il ragazzo fa sempre su e giù da Milano, città dove abita la Cipriani. L’ha conquistata in che modo? Attraverso la gola! Infatti come ha raccontato lei, “Tra il primo e il secondo incontro ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna… sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.