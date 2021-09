GF Vip, Soleil su Gianmaria: “È arrivato al limite dello stalking”

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa è successo.

Dopo l’esordio di lunedì 13 settembre, Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 17 settembre con la seconda puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 settembre, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due, ricordiamo, sono finiti qualche tempo fa al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana per via di un flirt. Una relazione di cui si è molto parlato anche nel corso dei primi giorni trascorsi nella casa più spiata d’Italia e anche nella seconda puntata in diretta del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, la seconda puntata del GF Vip

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, come già detto, si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due hanno avuto un confronto, con il concorrente che ha affermato: “È stato un rapporto molto intenso.

[…] Io ho provato dei sentimenti fortissimi per lei (…) Era normale che mi facesse effetto”.

L’influencer dal suo canto ha affermato: “Mi sono sentita oppressa e ho preferito troncare le cose”. Per poi aggiungere: “Non ero pronta per una relazione, non era il momento”. Nel presente, invece: “sono libera di anima e di cuore”, affermando di sentirsi pronta a vivere una nuova storia ma non con Antinolfi.

Soleil Sorge, le dichiarazioni su Gianmaria

Sempre nel corso della seconda puntata sono state mostrate le immagini di un confessionale, nel corso del quale Soleil Sorge si è lasciata andare ad una dichiarazione inaspettata: “Gianmaria era diventato pesante… al limite dello stalking. Mi sono sentita oppressa non sapevo più come dirle le cose”. Antinolfi, dal suo canto, ha affermato: “Oggi abbiamo chiarito tutto”. Per poi aggiungere: “L’amore non passa, vederla nella casa mi ha fatto effetto, ci vuole un po’ di tempo per farlo passare”.

Sempre nel corso del confronto tra Soleil e Gianmaria sono intervenute le due opinioniste. In particolar modo la Bruganelli, riferendosi ad Antinolfi, ha affermato: “Da donna mi rendo conto che tu le vuoi ancora più che bene”. Il concorrente ha quindi ammesso che “Le voglio tanto bene”, ma che il capitolo è chiuso. Adriana Volpe, invece, pensa che tutto sia stato fatto ad hoc per avere clip e attenzioni in puntata. La Bruganelli, però, non è d’accordo: “A me Gianmaria sembra uno dei più onesti a livello affettivo”.