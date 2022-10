GF Vip, il confronto tra Elenoire e Daniele: “Ho sofferto tanto”

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Elenoire e Daniele. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 27 ottobre 2022 con la dodicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Elenoire e Daniele. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, la dodicesima puntata del reality

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Elenoire e Daniele. Il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato: “Ma perché parti subito per la tangente? È possibile che come appena un uomo ti mostri un po’ di gentilezza dici di essere innamorata”.

Elenoire ha risposto: “Può succedere che si prendono dei pali, però per le donne come me è tutto più complicato.

Sfido chiunque per chi ha vissuto una vita di privazioni non riuscire a legarsi subito. Daniele mi ha dato degli input, abbiamo condiviso molte cose. Le sensazioni che io provo le posso sapere solo io e mi dà fastidio quando gli altri mettono in dubbio le mie emozioni”.

Grande Fratello Vip, il confronto tra Elenoire e Daniele

Il conduttore ha quindi chiesto a Daniele se crede di aver illuso Elenoire. “Non credo, con lei mi sono comportato nel migliore dei modi“, ha affermato dal suo canto il ragazzo. In seguito Alfonso Signorini ha mostrato il tweet di Luxuria che ha scritto:

“Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso”.

Elenoire ha quindi commentato: “Sono d’accordo con Luxuria, Ero molto arrabbiata. Io personalmente ho sofferto tanto per questa situazione e sono più di 30 anni“.