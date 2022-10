GF Vip: Pamela Prati riceverà la visita di un Ufficiale Giudiziario nella Casa più spiata d'Italia.

Guai in arrivo per Pamela Prati nella casa del GF Vip. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, la soubrette sarda sta per ricevere la visita di un Ufficiale Giudiziario.

GF Vip, Pamela Prati: in arrivo l’Ufficiale Giudiziario

Stando a quanto sostiene Leggo, Pamela Prati sta per ricevere una visita inaspettata nella casa del GF Vip.

Non si tratta dello spasimante Marco Bellavia, né tantomeno delle acerrime nemiche Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ma di un Ufficiale Giudiziario. La soubrette sarda ha perso una causa civile iniziata anni fa e adesso le verrà notificato un atto di pignoramento.

Pamela Prati “domiciliata” al GF Vip

Leggo ha pubblicato il documento legale dell’atto di pignoramento, dove si legge che Pamela Prati è “domiciliata per esigenze lavorative presso gli studi della casa del Grande Fratello in Roma, Cinecittà, Studio Televisivo Palastudio“.

Pertanto, l’Ufficiale Giudiziario dovrebbe bussare proprio alla famosa porta rossa del GF Vip. Ovviamente, la scena non sarà trasmessa in diretta tv. Almeno, questo è quello che ci auguriamo.

Perché Pamela Prati riceverà la visita dell’Ufficiale Giudiziario?

La Prati sarà raggiunta dall’Ufficiale Giudiziario per via di una causa civile che la showgirl ha intentato contro una nota palestra di Roma. Leggo ha contattato lo studio legale Legalteams, che si occupa del procedimento e lo stesso ha chiarito: