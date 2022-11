GF Vip, scontro tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria

Nel corso della quattordicesima puntata del GF Vip si è assistito ad un confronto tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 3 novembre 2022 con la quattordicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello Vip, la quattordicesima puntata del reality

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Il conduttore Alfonso Signorini ha convocato Antonella in confessionale per dirle che in serata sarebbero entrate delle donne. Tra queste anche un’ex frequentazione di Edoardo, ovvero Micol Incorvaia. Proprio quest’ultima, nel video di presentazione, ha dichiarato:

“Io e Edoardo ci siamo conosciuti in modo singolare, così come lo è stato anche l’epilogo della frequentazione.

Edoardo che sto vedendo al GF, mi sta piacendo molto. Nei sentimenti gli consiglierei di andarci piano, di tastare il terreno. Sono curiosissima di vedere che faccia farà quando mi vedrà, arriverà inesorabile la reazione di Antonella. Io andrò per la mia strada”.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Antonella Fiordelisi dal suo canto ha commentato: “La conosco perché è la sorella di…ma non ha fatto niente.

La conoscerò meglio e ti dirò. Non so per quanto tempo Edoardo sia stato con questa persona ma lui non guarda solo l’estetica, quindi avrà un bel carattere“.

In seguito si è assistito ad un incontro tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia. Quest’ultima ha poi aggiunto: “La nostra è stata una storia forte ma flash, la passione vera è stata tutta all’inizio. Il giorno in cui ha conosciuto me, ha conosciuto tutta la mia famiglia”.

A seguire il confronto tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Proprio il concorrente ha spiegato: “Ci siamo visti e frequentati per poco tempo. Tre giorni in Sicilia da lei e una settimana a Roma da me”. Per poi aggiungere: “Ci siamo sentiti quando Clizia e Paolo erano al Grande Fratello. Poi quando Paolo è uscito dal Grande Fratello sono andato in Sicilia con Paolo, siamo stati lì tre giorni. Poi, è venuta a Roma e non è andata bene“.