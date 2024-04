Un uomo è stato rapinato da due uomini nell’androne di casa a Roma. I due ladri erano un po’ maldestri e nella fuga hanno perso il cellulare, favorendo le indagini.

Roma: rapinato da due uomini nell’androne di casa

Due uomini, lo scorso 10 marzo, hanno rapinato un uomo nell’androne di casa, in zona Esquilino, a Roma. I due sono stati picchiati e messi in fuga dalla vittima, ma hanno perso il cellulare, favorendo le indagini della polizia. La vittima ha spiegato che, mentre stava rientrando a casa in piena notte, all’interno dell’androne del palazzo è stato aggredito alle spalle da due uomini con pugni al volto e al torace. C’è stata una vera e propria colluttazione, nel corso del quale gli aggressori sono riusciti a strappare la tasca della giacca. La vittima, nel tentativo di difendersi, ha morso un dito a uno dei due uomini e ha colpito l’altro con un pugno, ferendolo con le chiavi che aveva in mano. Gli aggressori sono fuggiti.

Roma, rapinato da due uomini: le indagini

Il rinvenimento di un cellulare in via Mecenate, che i due uomini hanno perso durante la fuga, ha facilitato le indagini, permettendo di identificare i due aggressori. Le indagini hanno permesso al pubblico ministero di chiedere e ottenere l’emissione di una misura cautelare a carico dei due uomini. Il complice si è reso irreperibile ed è stato rintracciato il giorno dopo a Tivoli. All’interno del veicolo di uno dei due uomini è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish per un totale di 90 grammi.