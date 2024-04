Rapina a Reggio Emilia: due persone hanno aggredito un uomo con un cutter per...

Due uomini sono ricercati a Reggio Emilia per aver aggredito un ragazzo armati di cutter. Dopo averlo intimidito gli hanno rubato il telefono, le indagini sono in corso.

A Reggio Emilia, uno studente straniero di 20 anni è stato rapinato da due persone incappucciate che poi si sono date alla fuga. La dinamica è in corso di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che sono sulle tracce dei responsabili.

Rapina a Reggio Emilia

Un ragazzo di soli 20 anni, straniero, in Italia come ospite per una conferenza internazionale, è stato rapinato.

È successo a Reggio Emilia, dove è stato avvicinato da due uomini mentre si trovava da solo in piazza Gioberti.

I due malintenzionati si sono avvicinati armati di cutter e lo hanno costretto a cedergli il cellulare, poi si sono dati alla fuga e subito è scattata la denuncia nei loro confronti.

Le forze dell’ordine sono sulle loro tracce e stanno raccogliendo elementi per risalire all’identità.

La dinamica della rapina a Reggio Emilia

Terribile l’esperienza vissuta dal ventenne, ancora in stato di shock.

I carabinieri hanno ascoltato attentamente la sua versione. Il ragazzo si trova a Reggio Emilia per partecipare a una conferenza contro il razzismo, ospite dell’Ostello della Ghiara.

Stando alle sue parole, era uscito a passeggiare intorno all’una di notte, quando due uomini con il volto coperto si sono avvicinati a lui e lo hanno minacciato con un cutter.

Si sono fatti consegnare lo smartphone e poi sono fuggiti.

Subito è scattata la denuncia e così sono partite le indagini.

Il fatto è stato commentato dal responsabile dell’accoglienza dell’Ostello della Ghiara, Francesco Gelati, il quale ha condannato l’accaduto chiedendo una maggiore sicurezza per le strade cittadine, non nuove a questo genere di episodi.