Durante la notte, nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, una guardia giurata è stata aggredita da un senzatetto che ha provato anche a rubarle la pistola.

L’aggressione

Il vigilante è stato avvicinato dall’uomo, un senzatetto 31enne di origini nigeriane con diversi precedenti, che chiedeva con insistenza l’elemosina. Il clochard poi lo ha aggredito dandogli calci e spinte e ha tentato anche (invano) di sottrargli la pistola.

La guardia è riuscita a chiamare delle volanti in aiuto, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto sono stati aggrediti da altri due senzatetto: un 36enne ghanese e una 32enne nigeriana. I due prima hanno tentato di fare del male al 31enne nigeriano, poi sono rivolti contro le forze dell’ordine. L’uomo, tra calci e spinte, ha danneggiato un’auto della polizia.

Le denunce

Gli agenti sono riusciti infine a bloccare tutti e tre gli aggressori. Il ghanese è stato denunciato in stato di libertà per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In suo possesso infatti sono state trovate sette lamette da rasoio nascoste nello zaino. Gli altri due nigeriani dovranno invece rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.