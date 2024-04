Dopo le discussioni degli anni passati, Harry e Meghan si sono molto allontanati dalle faccende della famiglia reale inglese, anche geograficamente, avendo deciso di trasferirsi oltreoceano. Il principe era tornato a casa in occasione del funerale di Elisabetta II e nei giorni in cui era stato reso noto che Re Carlo III aveva contratto il cancro.

Harry di nuovo a Londra: il motivo

Negli ultimi giorni, sui tabloid inglesi hanno iniziato a circolare alcune poco rassicuranti notizie sulla salute del sovrano d’Inghilterra. Re Carlo, come sappiamo, ha un tumore, e non è più in forma come nei giorni migliori. Per questo motivo, è stato raccontato che Harry sia stato invitato a passare l’estate a Londra, probabilmente per stare più vicino al padre. Meghan, d’altra parte non sarebbe troppo convinta di portare i figli della coppia, Archie e Lilibet, a Londra.

Harry torna a Londra: come sta Re Carlo

“Nelle ultime settimane ho parlato con gli amici del sovrano“ – ha detto Tom Sykes del Daily Beast – “Abbiamo avuto conversazioni riguardo la sua salute, la risposta comune è stata: ‘Non sta andando bene’“. Per questo motivo, secondo i tabloid, Carlo vorrebbe riappacificarsi con Harry e Meghan e vedere i suoi nipoti. Dall’altro lato, però, al momento non sembra esserci grande apertura.