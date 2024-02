Il Regno Unito è in apprensione per le condizioni di salute del suo Sovrano: Re Carlo III ha un tumore e ha già iniziato le sue cure. Buckingham Palace ha diramato un comunicato in cui viene specificato che il successore al trono di Elisabetta II ha già iniziato un ciclo di cure. Harry, una volta scoperto della malattia del padre, si sarebbe subito messo in contatto con lui.

Tumore Re Carlo III: Harry rientra a Londra

I rapporti tra Harry e la famiglia reale, lo sappiamo, sono a dir poco tesi da anni e il fratello di William si è ormai allontanato dagli interessi che girano attorno al trono. La ‘Bbc’, però, ha fatto sapere che Harry, una volta scoperto del tumore del padre, si è subito messo in contatto con lui con una telefonata. Secondo quanto scoperto dagli organi di stampa inglesi, pare che il duca di Sussex sia in procinto di tornare a Londra nei prossimi giorni per stare più vicino alla famiglia.

Tumore Re Carlo III: l’ultima apparizione pubblica

Nel comunicato diramato dalla Famiglia Reale non viene specificato il tipo di tumore che ha colpito Carlo III, ma il tono dello scritto sembra essere il più possibile positivo. “Il sovrano resta totalmente positivo sul trattamento e conta di ritornare a svolgere pienamente i suoi impegni pubblici non appena possibile” – si legge. L’ultima apparizione pubblica di Carlo risale a domenica mattina, nei pressi della chiesa di Sandringham. Il Sovrano si è mostrato sereno e sorridente di fronte ai tanti saluti affettuosi che gli sono stati rivolti.