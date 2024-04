Fiumicino: Renzi, 'se episodio Fassino vero chi gli vuole bene lo aiuti'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Io non faccio processi sui giornali: se davvero le cose stanno così come vengono raccontate, cioè che in più di una circostanza c'è stata quella vicenda lì, credo che Piero Fassino debba essere aiutato da qualcuno che gli vuol...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Io non faccio processi sui giornali: se davvero le cose stanno così come vengono raccontate, cioè che in più di una circostanza c'è stata quella vicenda lì, credo che Piero Fassino debba essere aiutato da qualcuno che gli vuole bene, perché sono molto preoccupato per lui". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro.

"Non è il Piero Fassino che conoscevamo, io spero che non sia vero, però se le cose stanno così -ha aggiunto l'ex premier- mi viene da dire: chi gli vuole bene lo aiuti, perchè sono cose evidentemente segno di una malattia, altrimenti non me la spiego, perchè tutto può succedere, non è il Piero Fassino che conoscevamo noi, spero siano tutte finzioni".