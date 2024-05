Guerra in Medio Oriente, raid su campo profughi Nuseirat

Ancora guerra nella Striscia di Gaza, ancora bombardamenti nel campo profughi di Nuseriat. Nelle scorse ore, infatti, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco nel sud della Striscia, colpendo un edificio di tre piani. Le prime informazioni che arrivano parlano di 14 morti, fra i civili scomprsi ci sono anche dei bambini.

Gaza, raid campo profughi di Nuseirat: l’attacco

L’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘, che cita fonti mediche, racconta quanto successo nelle scorse ore in Medio Oriente e in particolare nel campo profughi di Nuseirat, sito nel centro della Striscia di Gaza. Il luogo, come sappiamo, è già stato teatro nelle scorse settimane di pesanti attacchi e di devastazioni da parte dell’esercito di Israele. Nella notte, Nuseirat ha vissuto un nuovo raid nel quale è stato bombardato un edificio di tre piani. I morti, secondo quanto riportato dai media locali sarebbero 14, e tra di loro ci sono anche dei minori.

Gaza, raid campo profughi di Nuseirat: il bilancio

L’edificio colpito nella notte, secondo i media locali, appartiene alla famiglia Karaja, dstrutta dall’intervento armato di Israele. Oltre a Nuseirat, nelle scorse ore l’Idf ha sferrato una nuova offensiva anche a Jabalia, portando il bilancio totale (da inizio guerra) a 35.091 morti e 78.827 feriti.