Voragine nel cortile di una casa a Las Cruces: auto danneggiate

Una grande voragine si è aperta nel cortile di una casa a Las Cruces e ha inghiottito due veicoli e costretto i proprietari ad evacuare. I vigili del fuoco sono stati chiamati nell’isolato 1700 di Regal Ridge Street nella serata di lunedì 6 maggio e hanno trovato una grande voragine nel vialetto. I vigili del fuoco hanno spiegato che quando sono arrivati il buco si stava ancora stabilizzando. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti.

Voragine nel cortile di una casa: le testimonianze

I vicini hanno parlato dell’incidente, spiegando di essere preoccupati che possa accadere anche a loro. Hanno dichiarato di essere scioccati perché hanno sentito la terra tremare. Un altro vicino ha dichiarato di conoscere i residenti della casa e di essere riuscito a recuperare alcuni oggetti lasciati in uno dei veicoli. Per precauzione, sono stati fatti evacuare anche i residenti delle due case adiacenti. Regal Ridge Street è temporaneamente chiusa al traffico finché gli ingegneri e il personale stradale della città riusciranno a capire la causa della voragine e mettere in sicurezza la zona.