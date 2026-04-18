Riapertura dello Stretto di Hormuz: cosa cambia per petrolio, negoziati e uranio

La decisione di Teheran di permettere nuovamente il transito nello Stretto di Hormuz ha subito prodotto un impatto sui mercati e sulle relazioni internazionali. Dopo il cessate il fuoco tra Libano e Israele e la tregua valida fino al 21 aprile, la principale via marittima per il trasporto di petrolio è tornata ad essere percorsa dalle navi commerciali, riducendo l’ansia sui prezzi dell’energia e riaccendendo al contempo trattative politiche sensibili.

La mossa è stata salutata con sollievo dai mercati: il valore del greggio è sceso sotto la soglia dei 90 dollari, attestandosi intorno agli 88 dollari, segnando un calo superiore al 10% rispetto ai timori precedenti. Tuttavia, la normalizzazione del traffico sarà progressiva e sotto stretto coordinamento, mentre sul piano diplomatico permangono nodi non risolti, in particolare la posizione statunitense sul controllo delle scorte nucleari iraniane e la permanenza di una presenza navale statunitense nell’area.

Effetti economici e traffico marittimo

La riapertura dello Stretto di Hormuz interessa direttamente circa il 20% del commercio mondiale di petrolio, un dato che spiega la reazione immediata dei mercati. La prospettiva di rifornimenti meno a rischio ha calmato le aspettative speculative e favorito un calo del prezzo del greggio, con ricadute potenziali sui costi alla pompa per benzina e diesel.

Nonostante ciò, le rotte saranno riattivate gradualmente e sotto la supervisione delle autorità locali, con un’attenzione particolare alla sicurezza delle navi commerciali e alla gestione dei movimenti per evitare incidenti o tensioni navali.

Mercati e prospettive per i consumatori

Gli analisti prevedono che il calo delle quotazioni possa tradursi in riduzioni dei prezzi al dettaglio, ma con tempi variabili a seconda dei mercati nazionali. Nel breve periodo, la notizia ha ridotto l’ipotesi di una crisi energetica immediata; nel medio termine, la stabilità dipenderà però dall’esito delle trattative politiche e dalla capacità delle parti di mantenere aperte le rotte senza escalation militari. In questa fase il coordinamento tra operatori marittimi e autorità locali sarà fondamentale per una ripresa sostenibile del traffico.

La linea degli Stati Uniti: vittoria annunciata e blocco navale mantenuto

Il presidente Donald Trump ha definito la riapertura come un risultato positivo e ha annunciato che i negoziati con Teheran riprenderanno presto, con nuovi incontri previsti a Islamabad sotto mediazione pakistana. Al tempo stesso, Washington ha ribadito che il blocco navale nei confronti dell’Iran resterà in vigore fino alla firma formale di un accordo. Secondo fonti giornalistiche, le delegazioni lavorerebbero su un memorandum di intesa sintetico che dovrebbe definire i punti da finalizzare nei successivi due mesi.

Il nodo dell’uranio e le affermazioni americane

Uno dei punti più controversi riguarda le scorte di uranio arricchito detenute dall’Iran. Washington ha dichiarato l’intenzione di recuperare materiale nucleare sensibile, sostenendo che circa 400 chilogrammi di uranio arricchito al 60% potrebbero, con ulteriori passaggi, raggiungere il 90% necessario per un impiego militare. Il presidente ha parlato di recupero fisico delle riserve, mentre Teheran ha smentito categoricamente qualsiasi trasferimento. Questa contesa sul destino del materiale rimane al centro delle trattative e delle diffidenze reciproche.

Le divisioni a Teheran e il quadro regionale

All’interno della Repubblica Islamica emergono segnali di disaccordo sull’atteggiamento verso gli Stati Uniti. I comandi dei Pasdaran sono stati indicati come responsabili del coordinamento del traffico marittimo, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito che le scorte di uranio non saranno trasferite fuori dal paese. Il portavoce ha sottolineato che il materiale nazionale è considerato sacro e non cedibile, una posizione che contrasta con le rivendicazioni statunitensi e accentua la complessità negoziale.

Implicazioni per il Medio Oriente

La questione si intreccia con le dinamiche regionali: Washington ha detto che l’accordo non è subordinato alla questione libanese, ma ha annunciato che lavorerà separatamente sulle relazioni con il Libano e sulla presenza di Hezbollah. Allo stesso tempo sono giunti avvertimenti iraniani che la continuazione del blocco navale potrebbe essere considerata una violazione del cessate il fuoco, con il rischio di una nuova chiusura dello Stretto. Il ruolo di Israele, del Libano e degli attori regionali resta dunque determinante per la stabilità dell’intero quadrante.

Prospettive e scenari possibili

Il quadro resta fluido: la riapertura dello Stretto riduce pressioni immediate sui mercati, ma il mantenimento del blocco navale e la disputa sull’uranio arricchito mantengono elevata la tensione diplomatica. I prossimi incontri a Islamabad saranno cruciali per capire se le parti riusciranno a trasformare la tregua in un accordo stabile o se persisteranno condizioni che potrebbero riaccendere le ostilità. In questo contesto, la trasparenza sulle scorte nucleari e garanzie verificabili appaiono elementi chiave per un’intesa duratura.