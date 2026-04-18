Stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran: che cosa può succedere

La disputa tra Washington e Teheran sul blocco navale e il controllo del Stretto di Hormuz potrebbe avere ripercussioni su prezzi del petrolio, catene di approvvigionamento e iniziative umanitarie nel Mediterraneo e nel Golfo

La rivalità tra Stati Uniti e Iran è tornata a focalizzarsi su uno dei punti più sensibili delle rotte commerciali globali: il Stretto di Hormuz. Da Teheran è arrivata una minaccia esplicita a più riprese: se il blocco imposto da Washington sui porti iraniani dovesse proseguire, l’Iran è pronto a limitare o chiudere il passaggio marittimo. Questo canale è noto come choke point, cioè un punto strategico dove il transito energetico e commerciale è particolarmente vulnerabile, e la sua eventuale militarizzazione o chiusura avrebbe effetti immediati sui mercati e sugli scambi internazionali.

La minaccia sullo Stretto di Hormuz

Il messaggio politico di Teheran ha assunto toni netti: secondo dichiarazioni ufficiali il transito attraverso lo Stretto potrà dipendere dall’autorizzazione iraniana se il blocco dei porti persisterà. Sul fronte americano la linea resta altrettanto dura: l’amministrazione statunitense ha annunciato misure per impedire il traffico verso e dai porti iraniani fino a quando non sarà raggiunta una soluzione negoziale.

Questa contrapposizione genera il rischio di una spirale di misure coercitive e contromisure, con il blocco navale come minaccia concreta che potrebbe interrompere flussi energetici vitali e aggravare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento.

Posizione di Teheran

Da parte iraniana si sottolinea la leva strategica rappresentata dal controllo del passaggio, vista come strumento di pressione rispetto alle sanzioni e alle limitazioni commerciali.

Il richiamo al ruolo dello Stretto è accompagnato da affermazioni pubbliche dei vertici politici che intendono dimostrare come il transito non sia più scontato e possa essere subordinato a scelte diplomatiche o di sicurezza. Il ricorso a questa minaccia mette in evidenza il valore del Golfo come cuore dell’export energetico: bloccare o limitare il traffico significherebbe incidere rapidamente sui volumi di petrolio e sulle forniture globali.

Posizione di Washington

Gli Stati Uniti mantengono la pressione e hanno reso operativo un blocco mirato contro navi e terminal legati all’Iran, sostenendo che la misura è funzionale a prevenire elusioni e finanziamenti di attività destabilizzanti. Al tempo stesso funzionari americani hanno dichiarato che i colloqui proseguono e che si registrano alcuni progressi diplomatici, pur ribadendo la volontà di non cedere su aspetti di sicurezza e non escludendo la prosecuzione delle misure coercitive in assenza di un accordo stabile. L’azione statunitense complica anche i rapporti con altre grandi potenze interessate al libero transito.

Risonanze globali e impatto energetico

La possibile restrizione del passaggio ha subito suscitato reazioni da Pechino, Mosca, istituzioni multilaterali e operatori del mercato. La Cina, strettamente esposta alle forniture mediorientali, ha messo in guardia contro qualsiasi azione che possa mettere a rischio la sicurezza energetica e la stabilità delle catene logistiche. Organismi come la Agenzia internazionale dell’energia, il Fmi e la Banca mondiale hanno avvertito che l’impatto della crisi sarebbe globale e asimmetrico, colpendo in modo particolare i Paesi importatori di energia e aggravando costi di produzione e prezzo del cibo per via dell’aumento dei costi dei fertilizzanti e dei trasporti.

Reazioni e strumenti di risposta

Le istituzioni internazionali si sono dette pronte a monitorare e coordinare risposte per attenuare gli effetti sui mercati, incluse eventuali aperture temporanee alle scorte strategiche. L’Aie ha ricordato l’importanza di contromisure per stabilizzare l’offerta energetica e ha confermato la disponibilità a usare riserve se necessario. Nel contempo, l’Onu ha ribadito che non esiste una soluzione militare duratura e ha sollecitato il rispetto del cessate il fuoco e il ritorno al negoziato come unica via d’uscita credibile dal confronto.

Conseguenze umanitarie e iniziative civili

La crisi apre anche scenari concreti per chi opera sul terreno e per le iniziative civili: le interruzioni del commercio marittimo e la maggior difficoltà ad assicurare corridoi logistici aggravano l’accesso agli aiuti e la vita delle popolazioni coinvolte. In questo contesto si muovono missioni civili come la Global Sumud Flotilla, che ha previsto la partenza di decine di imbarcazioni per portare aiuti a Gaza e per denunciare le difficoltà di accesso ai valichi. Gli organizzatori segnalano ritardi dovuti al maltempo e all’incertezza geopolitica, ma sottolineano l’intento di mantenere attivo il tema umanitario al centro del dibattito internazionale.