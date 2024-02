Napoli, si apre una voragine

Questa mattina, mercoledì 21 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli si è aperta una voragine per strada. Erano circa le cinque del mattino quando due automobili, di cui una in circolazione e l’altra parcheggiata, sono state letteralmente inghiottite dal crepaccio che si è improvvisamente andato a creare.

Tragedia sfiorata a Napoli

Dopo l’accaduto, immediatamente sono intervenuti i soccorsi: dai vigili del fuoco, agli operatori del 118, fino alla protezione civile. Per fortuna la tragedia si è solo sfiorata. Dall’auto in moto che stava percorrendo la strada in questione, infatti, i passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo e stanno bene. Certo è che gli abitanti della zona in cui si è creata la voragine sono stati subito evacuati dalle loro case. Si tratta di venti famiglie. Si sta lavorando alla messa in sicurezza della zona che è stata prontamente transennata.

Che cos’è successo?

Come mai si è aperta questa voragine a Napoli? Al momento si sta cercando di capire meglio l’accaduto. Pare che in alcune vie della zona ci sia una fuoriuscita di acqua tanto che alcune abitazioni risultano essere allagate.

Senz’altro nelle prossime ore ci saranno ulteriori informazioni e si capirà realmente cosa è successo.