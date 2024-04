Quirinale: Selim Ayach, salva la vita ad un'anziana e diventa volontario della Croce Rossa**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Una anziana signora, appena scesa da un autobus, si è accasciata a terra in preda a un malore. Per sua fortuna Selim Ayach, sedici anni, nuovo Alfiere della Repubblica, residente a Gatteo, in provincia di Forlì, stava passando da lì in quel momento e...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Una anziana signora, appena scesa da un autobus, si è accasciata a terra in preda a un malore. Per sua fortuna Selim Ayach, sedici anni, nuovo Alfiere della Repubblica, residente a Gatteo, in provincia di Forlì, stava passando da lì in quel momento e, avendo assistito alla scena, si è subito precipitato verso la donna attivando i primi soccorsi e praticando il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari. La consapevolezza di essere riuscito a salvare una vita e il desiderio di poter aiutare altre persone lo hanno spinto a intraprendere il percorso per diventare un volontario della Croce Rossa, mettendo il suo tempo a servizio della comunità, come fatto, con grande generosità, anche di recente, nei giorni dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.