Franziska Giffey, esponente della socialdemocrazia tedesca e attualmente senatrice per l’Economia nell’amministrazione di Berlino, è stata vittima di un’aggressione ieri, perpetrata da individui non identificati.

Germania, la socialdemocratica Franziska Giffey è stata aggredita a Berlino

È stata trasportata in ospedale con una ferita alla testa, fortunatamente non grave, confermata dalla polizia. La Giffey, ex sindaca di Berlino e ex ministra della Famiglia al fianco di Angela Merkel, è stata attaccata nel quartiere di Neukoelln.

Secondo quanto riportato, la politica di 46 anni è stata colpita alle spalle da un uomo che utilizzava una borsa contenente un oggetto duro, che ha provocato un colpo alla testa e al collo. Subito dopo l’aggressione, l’aggressore è fuggito dal posto, la Giffey è stata prontamente assistita in ospedale e successivamente dimessa. Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto.

Questo episodio segue un altro recente attacco nell’ambito politico berlinese, quando il capolista dell’SPD, Matthias Ecke, è stato aggredito e gravemente ferito da un gruppo di adolescenti lo scorso venerdì.

L’aggressione alla Giffey solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli esponenti politici e sulla crescente violenza nell’ambiente urbano. L’incidenza di tali attacchi pone inoltre l’accento sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e di prevenzione per proteggere coloro che svolgono un ruolo pubblico nella società.