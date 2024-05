L’ufficio meteorologico, l’Indian Meteorological Services, ha lanciato l’allarme per le forti ondate di caldo in questi giorni: ieri, 28 maggio, a Nuova Delhi è stata registrata una temperatura record di 49,9 gradi, stessa situazione anche alla periferia della città, in Narela e Mungeshpur.

La preoccupazione degli esperti per le temperature torride

Le temperature torride sono comuni in India durante l’estate, ma i ricercatori affermano che il cambiamento climatico stia portando a ondate di caldo più lunghe, più frequenti e più intense, provocando danni irrimediabili nell’ambiente: è alto, infatti, l’allarme riguardo alla scarsità di acqua.

A tal proposito, il ministro dell’Acqua, Atishi Marlena, ha invitato i cittadini a prestare molta attenzione, fondamentale in questo momento è la responsabilità collettiva dei residenti per porre fine allo spreco d’acqua.

Oggi, secondo i meteorologi, in India si prevedono temperature simili a quelle registrate nei giorni scorsi. Già nel maggio 2022, in alcuni quartieri della capitale, erano stati registrati +49,2°C.

Ondata di caldo anche in Pakistan

Un’ondata di caldo ha investito anche, il Pakistan, situato ad ovest dell’India, con temperature che hanno superato i 52 gradi nella provincia di Sindh, un dato vicino al record assoluto registrato nel Paese. Le autorità hanno invitato gli abitanti a restare in casa, rimanendo idratati.