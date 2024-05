Balneari: Bonelli, 'pdl su spiagge beni comuni dello Stato'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Come Alleanza Verdi Sinistra presentiamo la legge che dichiara le spiagge italiane beni comuni inalienabili dello Stato. Ci troviamo di fronte a atti di profonda iniquità sociale. Qui alle nostre spalle c'è il Twiga, uno stabilimento balneare che paga 21mila euro l'anno ma fattura 8 milioni di euro". Così il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, a Forte dei Marmi durante un'iniziativa di presentazione e raccolta firme per la nuova proposta di legge di Avs sulle spiagge libere.

"In totale, tutte le concessioni demaniali dello Stato italiano pagano allo Stato 100 milioni di euro, ma fatturano 10 miliardi di euro. Quello che vuole fare Meloni è inaccettabile: ha aumentato la lunghezza delle coste italiane di 3mila chilometri. Un trucchetto incredibile per evitare di mandare a gara tutte le concessioni demaniali marittime. Al contempo, vuole mandare a gara e privatizzare le ultime spiagge libere del nostro Paese. Noi, come Avs ci opponiamo fermamente a questo. Le spiagge devono essere libere e vogliamo che gli italiani si riapproprino di un bene comune che oggi è diventato esclusivo per pochi, a prezzi altissimi”.