Melinda French Gates, ex moglie di Bill, ha annunciato che donerà un miliardo di dollari, nei prossimi due anni, per sostenere i diritti delle donne e delle famiglie, compresi quelli riproduttivi, minacciati negli Stati Uniti da divieti statali.

L’annuncio di Melinda French Gates

E’ stata la stessa Melinda Gates a diffondere la notizia, lo ha fatto attraverso un editoriale sul New York Times, spiegando che si dedicherà a questa nuova missione il 7 giugno, una volta lasciata la Foundation che ha fondato con l’ex marito 25 anni fa:

«Nei quasi 20 anni come attivista per le donne e le ragazze, ho imparato che ci saranno sempre persone che diranno che non è il momento giusto per parlare di uguaglianza di genere. È frustrante ed è una visione a breve termine».

La donazione di un miliardo di dollari

Una prima tranche di un miliardo di dollari sarà distribuita sotto forma di borse di studio e sovvenzioni attraverso l’organizzazione, Pivotal, destinata a gruppi che operano negli Stati Uniti per proteggere i diritti delle donne e promuovere il loro potere e la loro influenza. Tra questi, cita il Centro Nazionale per il Diritto delle Donne, l’Alleanza Nazionale per i Lavoratori Domestici e il Centro per i Diritti Riproduttivi:

«Mi sento in dovere di sostenere i diritti riproduttivi qui a casa».

Melinda French Gates ha affermato che, dall’annullamento della garanzia federale del diritto all’aborto, deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2022, ha sentito la necessità di reindirizzare parte dei suoi finanziamenti verso i diritti riproduttivi delle donne negli Stati Uniti, e non solo all’estero.