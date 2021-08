Il divorzio tra Bill e Melinda Gates è stato reso ufficiale: con la chiusura della pratica, sono stati pubblicati i dettagli degli accordi stilati.

Il divorzio tra il fondatore di Microsoft, Bill Gates, e l’imprenditrice e informatica Melinda Ann French Gates è stato definitivamente ufficializzato. In considerazione dei documenti definitivi del divorzio recentemente pubblicati, è stato rivelato che nessuna delle due parti in causa otterrà l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge.

Divorzio Bill e Melinda Gates: gli atti giudiziari

Il divorzio tra Bill e Melinda Gates è stato reso ormai definitivo e, poco dopo la chiusura della pratica legale, sono stati diffusi i documenti che hanno regolamentato la separazione.

A quanto si apprende dagli atti resi pubblici, nessuno dei due ex coniugi otterrà l’assegno di mantenimento. Melinda Gates, poi, non cambierà il suo cognome mentre tutte le proprietà della coppia verranno suddivise in relazione a quanto previsto dal “Contratto di separazione”.

Il contratto è stato firmato nel momento in cui la coppia ha deciso di separarsi ed è stato stilato per delineare quali beni dovessero essere assegnati a ciascuno dei due coniugi.

Bill e Melinda Gates, inoltre, non hanno figli minorenni: per questo motivo, non è stato necessario affrontare problemi legati alla custodia o al mantenimento della progenie. L’accordo prematrimoniale, quindi, si occuperà di supportare i figli durante l’età adulta.

USA, Bill e Melinda Gates: il divorzio è diventato ufficiale

Secondo quanto riportato dagli atti giudiziari, il divorzio è stato firmato dal giudice nella giornata di lunedì 2 agosto, diventando così definitivamente ufficiale.

La richiesta di divorzio era stata presentata nel corso del mese di maggio 2021 da Melinda Gates, dopo 27 anni di matrimonio vissuti al fianco di Bill Gates. Per quanto riguarda la separazione tra i due ex coniugi, al momento delle nozze, non era stato siglato alcun tipo di accordo prematrimoniale.

Attualmente, il valore netto totale del patrimonio del fondatore di Microsoft, secondo le stime effettuate, dovrebbe superare i 130 miliardi di dollari, dei quali 65 miliardi di dollari dovrebbero essere ceduti all’ex consorte.

Divorzio Bill e Melinda Gates: la richiesta dell’imprenditrice

A proposito del denaro ripartito tra gli ex coniugi, nel giorno in cui l’imprenditrice ha presentato l’istanza di divorzio, Bill Gates ha trasferito alla moglie circa 2 miliardi di dollari in azioni. Il giorno dopo, ancora, l’informatico ha donato a Melinda Gates circa 25 milioni di azioni della Coca-Cola messicana.

Infine, pare che la famiglia di Bill e Melinda Gates sia stata particolarmente infastidita dalle voci messe in circolazione dopo la richiesta di divorzio da parte dell’imprenditrice. I pettegolezzi diffusi, infatti, alludevano a svariate avance che il fondatore di Microsoft avrebbe rivolto a svariate donne, tra le quali figuravano anche alcune dipendenti.