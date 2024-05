Ci sono volute ben sei ore per permettere al procuratore dell’accusa Joshua Steinglass di concludere le sue argomentazioni contro Donald Trump nel processo che si sta tenendo a New York sui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. E, secondo Steinglass, le prove contro l’ex presidente sono talmente schiaccianti che la sua colpevolezza è praticamente certa.

Per l’accusa Trump va condannato

Le argomentazioni dell’accusa sono servite per tentare di dimostrare che sia stato proprio Trump ad organizzare le azioni illegali del suo avvocato Michael Cohen, precisando però che l’ex presidente non abbia falsificato di persona le fatture, ma che abbia dato il via ad una catena di eventi che hanno portato a questo risultato.

Joshua Steinglass ha concluso la sua argomentazione sottolineando come le prove a carico di Trump siano schiaccianti e che, nonostante sia un ex presidente, la legge vale anche per lui. Poi il procuratore ha ricordato ai membri della giuria di prendere una decisione mettendo da parte la politica, la stampa ed altre distrazioni, secondo alcuni analisti probabilmente non si arriverà ad un verdetto.

Una sentenza che è attesa per il fine settimana e che vede dodici giurati dover decidere se Trump sia o no colpevole di aver avere falsificato la contabilità della sua azienda per pagare il silenzio della Daniels. In tutto questo, Trump sul suo social network Truth ha commentato gli argomenti del procuratore Joshua Steinglass con una sola parola: “Noioso!“.