Una terribile esplosione si è verificata in una banca in Ohio, negli Usa. La causa è una fuga di gas e ci sono sette persone ferite.

Usa, esplode una banca per una fuga di gas: 7 feriti

Sette persone sono rimaste ferite in una banca a Youngstown, in Ohio, dove si è verificata una terribile esplosione causata da una fuga di gas. Una di queste persone si trova in condizioni critiche. Il piano terra dell’edificio è stato completamente distrutto. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti nella Chase Bank dopo aver ricevuto la segnalazione. La polizia ha dichiarato a 21 News che hanno effettuato una valutazione strutturale, mentre sono andate avanti le ricerche di due persone disperse. La telecamera di videosorveglianza di un’azienda vicina ha catturato il momento dell’esplosione. Si tratta di un’edificio di 13 piani, per questo è molto importante verificare i danni e la sicurezza dei locali, visto il timore di un possibile crollo. Per motivi di sicurezza è stato evacuato anche il condominio vicino.

Esplosione in Ohio: la polizia monitora la situazione

Secondo quanto riportato, la causa dell’esplosione sarebbe una fuga di gas. Enbridge Gas Ohio ha dichiarato di non essere in grado di ricollegare il servizio del gas finché l’edificio non sarà stato ispezionato. Le indagini sulla causa dell’esplosione sono ancora in corso. La polizia al momento sta ancora monitorando la situazione e gli altri edifici sono stati chiusi.