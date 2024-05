“Feci sesso con Donald Trump”, Stormy Daniels rivela tutti i dettagli

Nel processo contro Donald Trump, la presenza della pornostar Stormy Daniels ha attirato grande attenzione, poiché è emersa come testimone chiave, rivelando dettagli intimi della sua relazione sessuale con il magnate, nonostante le sue continue smentite.

Stormy Daniels rivela i dettagli: “Feci sesso con Donald Trump”

Le sue testimonianze sembrerebbero mettere in evidenza il presunto pagamento di 130.000 dollari per mettere a tacere un eventuale scandalo, pagati personalmente dall’avvocato di Trump, Michael Cohen, il quale ha poi cercato di di far giustificare il finanziamento come spese legali, sollevando alcuni questioni di natura legale ed elettorale, almeno per ora questa la versione . Durante la deposizione, Daniels ha fornito una panoramica dettagliata della sua carriera, che spaziava dalla danza esotica all’industria del porno.

L’ex pornostar, ha raccontato il loro primo incontro avvenuto nel 2006, durante un torneo di golf per vip a Lake Tahoe. Nonostante i tentativi di difesa dell’avvocatura di Trump, le dichiarazioni della Daniels hanno rafforzato le accuse di cattiva condotta nei confronti dell’ex presidente. La giudice ha deciso però di rinviare a tempo indeterminato il processo riguardante Trump e i documenti classificati.