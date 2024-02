Re Carlo, iniziate le cure per il cancro: la diagnosi

Nella giornata di ieri, un improvviso comunicato di Buckingham Palace ha scosso tutto il Regno Unito: Re Carlo III ha un cancro. Il sovrano, salito al trono dopo la dipartita della Regina Elisabetta avvenuta nel settembre del 2022, il sovrano ha già iniziato le cure.

Carlo III ha il cancro: la diagnosi

“Durante il recente intervento ospedaliero del King per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro“ – così inizia il comunicato nel quale Buckingham Palace informa il mondo sulle condizioni di salute di Carlo III. Viene immediatamente specificato che il problema è stato individuato durante un’operazione alla prostata, ma il tumore non è stato localizzato in quella specifica parte del corpo. Al momento, dall’Inghilterra non hanno ancora reso noto quale sia il tipo di tumore che ha colpito Carlo III, nè la zona interessata. Si sa, però, che Carlo ha già inizato le cure.

Carlo III ha il cancro: l’augurio del premier Sunak

Non si fanno attendere le reazioni preoccupate da parte di tutto il mondo della politica inglese e non solo. Il primo ministro britannico Rishi Sunak è intervenuto con un messaggio di augurio di buona guarigione a Carlo III scritto su X: “Auguro a Sua Maestà una pronta e completa guarigione. Non ho dubbi che tornerà al massimo delle sue forze in pochissimo tempo e so che l’intero Paese gli augurerà ogni bene”.