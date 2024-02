Trump chiede ai repubblicani di non votare la legge sull'Ucraina: "Regalo ai ...

"La guerra può arrivare da voi in Europa perché abbiamo a che fare con Putin" le parole di Zelensky

Mentre la guerra in Ucraina giunge al giorno 712, Donald Trump ha chiesto ai repubblicani di bocciare la legge degli Stati Uniti sugli aiuti all’Ucraina e sulle nuove misure contro l’immigrazione illegale.

Trump: “Non votate la legge sull’Ucraina”

Donald Trump, in un post su Truth, ha chiesto ai repubblicani di bocciare la legge sugli aiuti all’Ucraina e sulle nuove misure contro l’immigrazione illegale: “Solo uno sciocco, o un democratico della sinistra radicale, voterebbe per questo orrendo disegno di legge sulle frontiere che è un regalo ai democratici” ha attaccato l’ex presidente degli Stati Uniti.

Le parole di Zelensky

Volodymyr Zelensky ha affermato in un’intervista al Tg1: “La guerra può arrivare da voi perché abbiamo a che fare con Putin e quando la guerra arriverà nessuno sarà pronto. Gli eserciti europei non sono pronti, sarà uno shock. Dov’è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? Chi ne parla? Nessuno.” Il presidente dell’Ucraina ha poi parlato della guerra nel suo Paese: “Per quanto riguarda la guerra sul terreno c’è stallo. E’ un dato di fatto. Perché? Perché è mancato qualcosa. Ci sono stati ritardi negli equipaggiamenti e i ritardi significano errori. Noi combattiamo contro terroristi servono mezzi tecnici moderni per fronteggiare uno dei più grandi eserciti del mondo“.

