GF Vip, Gianmaria Antinolfi contro Soleil: “Non mi piace il suo gioco”

Gianmaria Antinolfi si è sfogato per il comportamento della sua ex, Soleil Sorge, nei suoi confronti.

Volano scintille tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip: l’imprenditore si è lamentato con Alex Belli per alcune frecciatine a lui inviate dalla modella.

Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge

A quanto pare gli equilibri sarebbero tesi tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella casa del GF Vip.

La modella avrebbe scagliato alcune frecciatine contro l’imprenditore, con cui in passato avrebbe avuto una liaison. “Perché non prova ad avere un rapporto da amica con me?”, ha chiesto Antinolfi ad Alex Belli notando la freddezza con cui Soleil lo avrebbe trattato. parlando con Belli l’imprenditore napoletano ha anche svelato i motivi per cui secondo lui sarebbe naufragata la storia con Soleil: “Io volevo fidanzarmi ad un certo punto con lei, ma lei non voleva.

Volevo fare tante cose insieme a lei ma non lo ha reso possibile”, ha detto. Tra i due voleranno altre scintille o troveranno il modo di andare d’accordo? “Non mi piace questo gioco con lei, non riesco mai a capire dove finisce la provocazione e dove inizia qualcosa che c’è ancora”, ha dichiarato l’imprenditore, famoso per le sue numerose conquiste amorose.

Gianmaria Antinolfi: la vita privata

Gianmaria Antinolfi è balzato agli onori delle cronache per la sua liaison con Belen Rodriguez, nel 2020.

A seguire l’imprenditore avrebbe avuto un flirt con Dayane Mello e, a seguire, una relazione con Soleil Sorge. Entrando nella casa del GF Vip lui stesso ha svelato che “le donne” sarebbero il suo “tallone d’Achille”. “Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio Belen….di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo ma non dico altro.

Sono stato fortunato”, ha dichiarato l’imprenditore.

Gianmaria Antinolfi: le critiche

Le opinioniste del GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avevano dimostrato di non apprezzare la “lista di fidanzate” fatta dall’imprenditore al momento del suo ingresso al programma. “Esteticamente non è il mio genere, perchè è molto giovane. Non è molto famoso”, aveva dichiarato Sonia Bruganelli, visibilmente infastidita per ciò che aveva detto l’imprenditore al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Nel frattempo sembra che Gianmaria Antinolfi abbia stretto un ottimo legame con Manila Nazzaro.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.