Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad una bellissima sorpresa a Manuel Bortuzzo. Ecco cosa è successo.

Dopo l’esordio di lunedì 13 settembre, Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 17 settembre con la seconda puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad una bellissima sorpresa a Manuel Bortuzzo.

Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 settembre, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Manuel Bortuzzo. A tal proposito giunto di fronte alla porta rossa, Bortuzzo ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo.

Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la seconda puntata del GF Vip

La seconda puntata del GF Vip ha visto Alfonso Signorini interpellare Manuel Bortuzzo che con le sue parole ha emozionato sia il pubblico a casa che gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

Bortuzzo, infatti, ha raccontato: “In terapia intensiva e nella camera di riabilitazione ho trovato il senso della vita“. Ha quindi proseguito: “Primo ero incompleto dentro“. A proposito del rapporto con il padre, con cui ha vissuto in simbiosi fin dal giorno dell’incidente, ha poi aggiunto che è al Grande Fratello Vip: “Per vedere mio papà un po’ più libero (…) Magari uscire da qui e iniziare una vita da autodidatta”.

Manuel Bortuzzo, la sorpresa del padre

A proposito del padre, quest’ultimo gli ha mandato una lettera per ricordargli quanto è orgoglioso di suo figlio. Ma non solo, Franco Bortuzzo è entrato nella casa più spiata d’Italia per fare una bellissima sorpresa. “Ragazzi, siete meravigliosi. Qua dentro c’è il mio uomo (…) Sono qua felice di vederti. Ce l’hai fatta adesso, ce la farai. La gente fuori ti vuole bene”, ha affermato il padre di Manuel Bortuzzo, visibilmente commosso. Per poi aggiungere: “Manuel è già autonomo. Io vivo di sotto, lui vive al piano superiore”.

“Lui mi insegna ogni giorno ad essere più forte, non è mai stato un peso per me, siamo due uomini sulla stessa barca”, ha quindi raccontato Franco Bortuzzo. A seguire l’abbraccio tra padre e figlio. Un momento molto sentito, che ha toccato inevitabilmente il cuore di tutti i telespettatori, oltre che degli altri concorrenti del reality.