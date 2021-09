Gf Vip, Manuel Bortuzzo si allena in piscina: l’amore per il nuoto nonostante l’incidente

La grande forza di volontà di Manuel Bortuzzo si vede anche al Gf Vip: l'atleta si allena nella piscina della casa, in preparazione a Parigi 2024

Manuel Bortuzzo ha collezionato moltissimi traguardi come nuotatore. Purtroppo però, come sappiamo, nel 2019 due fuorilegge hanno letteralmente cambiato la sua vita. Questo evento non ha tuttavia modificato in nulla la sua passione per il nuoto, tanto che la voglia di vincere in vasca è rimasta la stessa.

Non appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il 21enne ha spiegato che dopo l’incidente ha trovato ovvie difficoltà a tornare subito in acqua. Tuttavia adesso si è ripreso alla grande, puntando addirittura alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Manuel Bortuzzo: l’esempio sulla disabilità

“Non è stato facile all’inizio, perché tornare in vasca mi sembrava diverso. Poi è ritornata la voglia di fare tutto e l’amore per il nuoto. Anche qui in casa andrò sicuro in piscina.

Comunque è giusto che la gente capisca che non tutto è immediato, uno deve metabolizzare e deve avere i suoi tempi per fare le cose”. Il giovane gieffino ha anche precisato che sarebbe potuto andare a Tokyo e vincere le Paralimpiadi, ma non ha voluto farlo. Il suo intento è infatti quello di preparasi per bene per la prossima gara mondiale che si terrà nella capitale francese.

“manuel mangia😍”

“manuel in piscina ❤️”

“manuel parla🤩”

ma anche basta? è un ragazzo NORMALE che fa cose che facciamo TUTTI

basta trattarlo diversamente, soprattutto dopo che anche LUI ha detto che gli da fastidio #gfvip pic.twitter.com/FKYKx5MYFK — tequila🍸 (@bignesalati) September 16, 2021

Entrato nella casa di Cinecittà per mostrare la sua quotidianità, Manuel ha sottolineato che “sarà un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi e fare le minime cose. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto”.