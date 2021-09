Gf Vip 6: la fidanzata di Amedeo Goria rimprovera Ainett Stephens dopo le insinuazioni sul giornalista

Dopo le insinuazioni circolate al Gf Vip sulle coccole non richieste di Amedeo ad Ainette, in difesa del giornalista è intervenuta la fidanzata 20enne

Nella casa del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria si è già molto avvicinato alla bellissima Ainett Stephens, tanto da condividere con lei uno dei letti matrimoniali. Purtroppo, tuttavia, pare che la modella venezuelana si sia trovata spesso a dover sfuggire alle attenzioni un po’ troppo fisiche del giornalista, ovverosia eccessive coccole, piedini, massaggi e grattini non richiesti.

Il caso è subito balzato all’attenzione non solo dei social, ma anche di alcuni giornali nazionali, che hanno parlato di un “presunto flirt unidirezionale”. È stata per la precisione Francesca Cipriani a dare il via al pettegolezzo raccontando agli altri inquilini come Amedeo si stesse scaldando i piedi con il phon per poi fare il piedino nel letto ad Ainett.

Vera Miales: la frecciata ad Ainett Stephens

L’ex Gatta Nera del Mercante in fiera si è a sua volta sfogata sulla questione sia con la stessa Francesca che con Manila Nazzaro. Tali pesanti insinuazioni su Amedeo Goria hanno tuttavia scatenato la reazione della sua fidanzata Vera Miales, che ha attaccato Ainett Stephens. La ventenne ha difatti scritto sul suo profilo Instagram: “Panterona di Marbella, ti stimo per la tua eleganza e la tua gioiosità e so che stai giocando, però vacci piano.

Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio”. Possibile incontro/scontro tra le due donne nella magione romana? Le eventualità paiono molto alte…!