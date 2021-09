Gf Vip 6: Manila Nazzaro si commuove parlando del bambino perso con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro ha ceduto alla commozione parlando della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso e del dolore di aver perso il figlio che tanto desideravano

Sono passati solamente quattro giorni dall’entrata dei Vipponi nella casa più spiata d’Italia, che già hanno iniziato a sgorgare le prime lacrime. A commuoversi nelle scorse ore è stata per la precisione Manila Nazzaro, ex Miss Italia nonché ex amatissima protagonista di Temptation Island.

Mentre si trovava a parlare con Katia Ricciarelli, la bellissima 43enne foggiana ha infatti menzionato il compagno Lorenzo Amoruso, parlando poi di un episodio particolarmente doloroso che hanno dovuto affrontare insieme qualche tempo fa.

manila che stava parlando di lorenzo e della perdita del figlio ❤️ #gfvip pic.twitter.com/h0StqDgylL — .𝗮 𝗻 𝘁 𝗼. 🪐 (@antopianeta) September 15, 2021

Manila Nazzaro: il doloroso ricordo al Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti iniziano pian piano ad aprirsi, raccontando le loro esperienze e il loro passato. Così anche Manila Nazzaro, parlando delle sue vicissitudini sentimentali, non ha potuto fare a meno di parlare del suo attuale compagno Lorenzo Amoruso, ex popolare calciatore di Serie A e oggi dirigente sportivo.

Lorenzo e Manila hanno anche superato la prova del loro amore a Temptation Island, rivelando persino l’intenzione di sposarsi.

La coppia ha tuttavia vissuto un momento molto difficile, quando dopo la gioia di aver saputo di aspettare un bambino, la showgirl lo ha poi purtroppo perso. Entrambi desideravano rivivere la gioia di un figlio insieme e proprio al ricordo di questa perdita la gieffina non ha saputo trattenere le lacrime.