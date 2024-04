Tramite il suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato un accessorio che i fan di Sex and the City avranno di certo riconosciuto. Stiamo parlando dell’iconica borsa piccione. Scopriamo marca e prezzo.

Chiara Ferragni sfoggia la borsa piccione

Dopo l’esplosione del pandoro gate e la separazione da Fedez, Chiara Ferragni è tornata attiva sui social come un tempo. Passata la bufera, l’imprenditrice ha ripreso in mano la vecchia vita da influencer, condividendo con i fan tutti i look della giornata. Tra questi, ce n’è stato uno che ha particolarmente entusiasmato i seguaci, specialmente per la borsa piccione.

Che marca è la borsa piccione di Chiara Ferragni?

I fan di Sex and the City avranno certamente riconosciuto la borsa piccione sfoggiata da Chiara Ferragni. Si tratta di un modello di qualche anno fa, la Pigeon Clutch. Una bag particolare, a dire il vero anche un po’ inquietante, ma che va di gran moda tra le Vip. Perfino Emma Marrone l’ha indossata durante un party dell’ultimo Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni: il prezzo della borsa piccione

La Pigeon Clutch, della collezione autunno/inverno 2022-2023 del brand, ha un prezzo tutt’altro che basic: circa 690 euro. La prima star a sfoggiarla è stata Sarah Jessika Parker nei panni di Carrie Bradshaw in Sex and the City. Oltre ala particolarità del modello, anche il significato è importante: simboleggia la libertà e la fuga dalla realtà.