Dopo le ultime novità sulla separazione con Chiara Ferragni (diventata ormai ufficiale sui almeno sui social network), Fedez ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni che riguardano la sua nuova vita.

Fedez parla di Luis Sal: l’ultima intervista

Il rapper è tornato a parlare dopo l’intervista a Belve e lo ha fatto al podcast Gurulandia, molto in voga online e concorrente, nei mesi scorsi di Muschio Selvaggio. Federico non si è concentrato molto sul gossip, parlando soprattutto del suo lato imprenditoriale: “Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro, per fortuna no. Sono ossessionato dal fare denaro divertendomi perché il vero lusso non è diventare ricchi. Conosco tante gente ricca che non è felice. Il segreto è essere ricchi e felici. Il mio scopo nella mia vita è anche quella di riuscire a costruire delle cose, dove però all’obiettivo ci arrivo divertendomi”. Parlando, invece, proprio di Muschio Selvaggio, Fedez ha spiegato la situazione attuale: “Ho scritto a Luis più volte dicendo parliamone serenamente, ma subentra anche l’orgoglio. C’è stato un rapporto profondo e ci vuole del tempo”.

Fedez e la politica: cosa farà

In questi ultimi anni, Fedez ha spesso fatto sentire la sua voce anche su argomenti molto importanti che riguardano anche la politica. Per questo, gli è stato chiesto se sia interessato a impegnarsi in prima persona: “Mai dire mai” – ha affermato il cantante. “Lo spirito è lasciare qualcosa di importante in questo paese. Ad oggi, se entri nel palazzo è difficile cambiare le cose. È più facile cambiarle fuori e ad oggi non sento l’esigenza di entrare in politica” – ha concluso.