Negli ultimi giorni, una strana polemica ha investito Amadeus. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore “costringe” la moglie Giovanna Civitillo a lavorare in alcuni contesti. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Amadeus “costringe” la moglie Giovanna: è polemica

Possibile che Amadeus, davanti alle telecamere sempre solare e disponibile, sia diverso a telecamere spente? E’ questa la domanda che i fan si sono posti dopo che è uscita fuori una notizia che lo vedeva costringere la moglie Giovanna Civitillo ad accettare alcuni ingaggi di lavoro, imponendo la presenza della donna nelle trattative. La realtà, però, è ben diversa.

Amadeus e la moglie Giovanna: cosa c’è di vero?

Secondo il settimanale Chi, la notizia lanciata su Amadeus e la moglie Giovanna è assolutamente falsa. Si legge:

“Gli sponsor chiedono la partecipazione di Giovanna per rendere più credibili le promozioni con Amadeus”.

Pertanto, non è Sebastiani ad imporre la presenza della Civitillo, ma sono gli sponsor a chiederla.

Amadeus e Giovanna: uniti sia nel lavoro che nella vita privata

Amadeus e Giovanna non sono uniti solo nella vita privata, ma anche sul lavoro. Di mezzo non c’è alcuna imposizione, ma la voglia di stare insieme e sostenersi in ogni circostanza. Sul settimanale Chi si legge: