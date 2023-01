A Verissimo la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, si è commossa fino alle lacrime parlando del suo rapporto con il conduttore e del suo legame con la sua prima figlia, Alice.

Giovanna Civitillo: il rapporto con la prima figlia di Amadeus

La storia d’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus è stata consacrata dall’arrivo del figlio José, ma il celebre conduttore era già padre di Alice, la prima figlia nata dalla sua precedente unione con Marisa Di Martino. Ospite a Verissimo Giovanna Civitillo si è commossa fino alle lacrime parlando del suo rapporto con la prima figlia di suo marito, da lei conosciuta quando aveva solamente 5 anni.

“Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia. Siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L’abbiamo accontentata”, ha confessato la moglie del conduttore. Alice Sebastiani sarebbe stata anche testimone alle loro nozze.

L’inizio della storia d’amore

Giovanna Civitillo e Amadeus si sono conosciuti a L’Eredità e ben presto la loro storia d’amore è diventata solida e duratura. “Ci amiamo come il primo giorno siamo stati fortunati perché è stato l’incastro prfetto. Questo amore è iniziato con l’impeto, la passione, la gelosia, poi con la maturità si è consolidato e rafforzato ancora di più. Noi condividiamo tutto. Ci sentiamo cento volte al giorno e ci confrontiamo su tutto, vita privata e lavoro.

Sono molto soddisfatta quando vedo quello che ho realizzato. Sono lacrime di gioia le mie, sono felice”, ha dichiarato la moglie del conduttore, che oggi sembra essere più felice che mai al suo fianco.