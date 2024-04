Difesa: Pontecorvo, 'serve cambio passo, Usa investono più del doppio di Europa'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Sugli investimenti in difesa "occorre un cambio di passo, che nemmeno la guerra in Ucraina ha impresso". A prova di ciò i numeri: "nel 2023 l'Europa ha investito come acquisizioni di sistema 110 mld di euro, gli americani 250. I nostri 110 milia...

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Sugli investimenti in difesa "occorre un cambio di passo, che nemmeno la guerra in Ucraina ha impresso". A prova di ciò i numeri: "nel 2023 l'Europa ha investito come acquisizioni di sistema 110 mld di euro, gli americani 250. I nostri 110 miliardi sono stati distribuiti su 30 diverse piattaforme, quelli americani su 12. Il risultato finale è che su ogni piattaforma gli americani investono 20 mld di ricerca, noi 4 mld. Quale sarà il prodotto migliore? E' chiaro che manchiamo di competività. Non vale per noi, che siamo italiani e sappiamo cavarcela sempre, ma è un problema oggettivo". A snocciolare i numeri è il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo, intervenendo al dibattito 'Forte, libera e sovrana' moderato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario, tra i panel di discussione della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.