Ritrovamenti ad Atene: 314 bombe della II guerra mondiale

Durante i recenti lavori per un vasto progetto di sviluppo urbano nell’area dell’ex complesso aeroportuale di Elliniko, situato a Sud di Atene, è emerso un reperto storico sorprendente: 314 bombe risalenti alla II Guerra Mondiale.

Scoperte 314 bombe della II guerra mondiale vicino ad Atene

Il sindaco di Elliniko-Argyroupoli, Giannis Konstantatos, ha tenuto una conferenza stampa per informare il pubblico dell’incredibile scoperta. Ha rivelato che il deposito di ordigni, di fabbricazione tedesca, è stato trovato sepolto a una profondità di circa due metri sotto un ex club sociale, asili nido e impianti sportivi eretti in occasione delle Olimpiadi di Atene del 2004.

Konstantatos ha espresso sollievo per il fatto che durante le operazioni di scavo non si siano verificate esplosioni o incidenti. Tuttavia, ha sottolineato la sorpresa e l’incredulità nel constatare come un intero aeroporto, insieme a numerose altre strutture dell’aviazione municipale e civile, abbiano operato per anni in un’area così pericolosamente minata.

La scoperta ha sollevato interrogativi sulla gestione e la sicurezza dell’area nel corso degli anni.

Per affrontare questa delicata situazione, è intervenuta una squadra dell’esercito ellenico, incaricata dello smaltimento sicuro delle bombe. L’operazione richiede precisione e attenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei residenti circostanti, nel frattempo, le autorità locali stanno collaborando con esperti e istituzioni competenti per garantire una gestione sicura e responsabile di questo reperto storico, che rappresenta una testimonianza tangibile dei drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale.