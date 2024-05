Brasile, nuovi temporali in arrivo: allerta rossa per il Rio Grande do Sul

Secondo l’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) nelle città del Sud del Brasile sono in arrivo altri temporali, mentre 28 comuni sono a rischio di inondazioni, in base alle previsioni del Centro nazionale per il monitoraggio e l’allarme dei disastri naturali.

L’allarme lanciato dal governatore Eduardo Leite

«I sindaci del sud avranno un giorno, un giorno e mezzo per allontanare le persone dalla zona a rischio, perché tutta quest’acqua raggiungerà altre regioni».

Intanto la Camera dei deputati ha approvato in via d’urgenza il decreto legislativo inviato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva che riconosce lo stato di calamità pubblica per agevolare gli aiuti da destinare alle zone colpite dalle piogge: si attende il via libera definitivo dal Senato.

I danni causati dall’inondazione nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul

La Confederazione nazionale dei municipi ha rivelato che i danni dopo il tragico evento, che ha portato alla morte di 86 persone e 136 dispersi, numeri destinati a salire, sono di 967,2 milioni di real (176 milioni di euro).

Questo è solo il primissimo e parziale bilancio dei danni causati all’agricoltura dalle alluvioni che hanno colpito lo stato brasiliano di Rio Grande do Sul.

Inondazione nel Sud del Brasile e i cittadini coinvolti

Le piogge di questi giorni hanno colpito più di 1,1 milioni di abitanti in ben 385 comuni.

In questo momento sono ancora all’opera i soccorritori e militari, mentre la popolazione soffre per la mancanza di cibo, medicine e servizi di base come elettricità e acqua.