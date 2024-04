Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, il programma Affari tuoi è rimasto senza conduttore. Stando ad un’indiscrezione delle ultime ore, i vertici della Tv di Stato hanno scelto il nuovo presentatore: si tratta di Stefano De Martino o Marco Liorni?

Affari tuoi: la Rai ha scelto il nuovo conduttore

Affari tuoi, programma di punta dell’access prime time di Rai1, incolla ogni giorno allo schermo una media di 5 milioni di telespettatori. E’ per questo che la Rai, appena Amadeus ha dato le dimissioni, si è messa al lavoro per trovare un degno sostituto. In ballo, stando a voci di corridoio, c’erano Stefano De Martino e Marco Liorni. Chi l’ha spuntata tra i due?

Affari tuoi, la Rai ha scelto il conduttore: De Martino o Liorni?

Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il nuovo conduttore di Affari tuoi è Stefano De Martino. Sembra che i vertici Rai stiano puntano molto sull’ex talento di Amici, tanto che sia l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio che il suo successore in pectore Giampaolo Rossi non hanno avuto dubbi sulla scelta. Ma c’è anche un altro personaggio importante che è ‘pazzo’ di lui.

Stefano De Martino nel ‘cuore’ di una Meloni

A detta di Dandolo, De Martino ha ottenuto il timone di Affari tuoi anche perché ha una fan speciale: Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio. Sembra che la donna non si perda neanche una puntata dei format dell’ex talento di Amici, motivo per cui ha marcato stretto i vertici Rai.