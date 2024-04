Migranti: Meloni, 'Rama linciato per averci dato una mano, anche 'tele-Meloni' contro'

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Quando abbiamo stretto accordo con Edi Rama apriti cielo, la sinistra ha proposto di cacciarlo dai socialisti europei invece di ringraziarlo per aver agito in nome della solidarietà europea, lo hanno linciato. Addirittura Tele-meloni, ce l'avete prese...

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – "Quando abbiamo stretto accordo con Edi Rama apriti cielo, la sinistra ha proposto di cacciarlo dai socialisti europei invece di ringraziarlo per aver agito in nome della solidarietà europea, lo hanno linciato. Addirittura Tele-meloni, ce l'avete presente no Tele-Meloni? Ha confezionato un servizio sull'Albania in cui si dipingeva come un narcostato. Aiutatemi a mandare a Rama e a tutto il popolo albanese la nostra solidarietà". Così la premier Giorgia Meloni dalla kermesse di PEscara.