Barbara D'Urso annuncia il ritorno in tv: su qualche canale tornerà in onda?

In modo del tutto inaspettato, Barbara D’Urso ha annunciato il suo ritorno in tv. La conduttrice, tramite i suoi profili social, ha svelato che manca poco al “caffeuccio“.

L’esilio lontano dalla tv di Barbara D’Urso volge al termine. La conduttrice, tramite i suoi profili social, ha annunciato che presto tornerà a prendersi il “caffeuccio” con i suoi affezionati telespettatori. Carmelita non ha svelato troppi dettagli, ma quel “prossimamente” sta già facendo sognare i fan.

L’annuncio di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso si è limitata a condividere un’immagine a sfondo nero, con su scritto: “Coming soon“. Non ha aggiunto altro, se non alcune emoticon che fanno pensare ad una clessidra. Insomma, prossimamente tornerà in tv, ma per ora non ci sono altri dettagli.

Barbara D’Urso: su quale canale la vedremo?

Su qualche canale vedremo la D’Urso? Al momento non è dato saperlo, ma qualche ipotesi possiamo comunque farla. Escludiamo Mediaset, che l’ha fatta fuori dall’oggi al domani, e la Rai, che nei mesi passati ha sottolineato di non avere contatti con Barbara. All’appello mancano due Reti: La7 e Discovery. Quest’ultima sembra quella più probabile. Cosa potrebbe condurre? Non possiamo fare altro che attendere per avere qualche informazione in più.