Dopo aver avuto un malore su un treno per Parigi, Davide Patron confessa: "L'operazione non è andata a buon fine".

Davide Patron, 25enne, ha rischiato la vita per un infarto su un treno in partenza per Parigi sabato 4 maggio, colpito da un malore improvviso: dopo la notizia di un primo intervento al cuore, in queste ore, è arrivato un annuncio inaspettato dal tiktoker.

Davide Patron nuove notizie dopo il malore

Davide Patron ha diffuso un annuncio sul suo profilo Instagram spiegando che non è andata completamente a buon fine la prima operazione al cuore: dovrà affrontare un nuovo, delicatissimo, intervento, per potersi considerare fuori pericolo, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi.

L’intervento, stando alle ultime comunicazioni del ragazzo sul suo profilo dovrebbe essere effettuato nella giornata di oggi o domani.

Davide Patron e il malore

Nei giorni scorsi il giovane, celebre sui social grazie ai suoi suggerimenti per migliorare il proprio inglese, era apparso sorridente, consapevole del rischio scampato. A tal proposito, visto il grande seguito aveva lanciato un messaggio a tutti i suoi followers:

«Spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso».

Oltre ad un invito ai giovani aveva diffuso anche un messaggio rivolto alle Istituzioni per installare più defibrillatori in luoghi pubblici.