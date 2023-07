Barbara D’Urso lascia ufficialmente Mediaset. Non sarà più lo storico volto di Pomeriggio Cinque e. Adesso è ufficiale. L’azienda di Cologno Monzese ha anticipato la notizia prima della presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione 2023/2024. Si attende il commento dell’attrice, da oltre vent’anni al timone di programmi di successo che hanno portato più volte a picchi di ascolto record le reti di Berlusconi.

Barbara D’Urso lascia ufficialmente Mediaset

Era nell’aria. Tra ridimensionamenti editoriali, ritorni al teatro e corteggiamenti da altre emittenti, ora è ufficiale: Barbara D’Urso lascia il Biscione.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”

Questa la nota ufficiale diramata dal Centro di Produzioni di Viale Europa 48.

La fine di un’epoca e l’inizio di un’altra

Finisce un’epoca di ascolti record e di costumi, con un futuro davanti tutto da scrivere. Intanto, continua la fuga di star dalla Rai e da Mediaset. Si parla già di un possibile progetto per Discovery o Tv8.

Oltre a Lady Cologno, potrebbe seguirla anche Ilary Blasi, con la chiusura (forse) definitiva de L’Isola dei Famosi. Sarà un autunno caldo. Anzi, caldissimo.