Daniele Dal Moro si è scagliato contro Antonella Fiordelisi, lanciandole accuse pesanti. L’ex gieffino sostiene addirittura che l’ex coinquilina ci abbia provato con lui.

Ancora una volta, Daniele Dal Moro è una furia. L’ex gieffino, tramite i suoi canali social, si è scagliato contro Antonella Fiordelisi. Di mezzo, ovviamente, c’è la relazione finita con Oriana Marzoli e l’amicizia tra quest’ultima e l’ex schermitrice. Daniele sostiene che il rapporto tra le due sia finto, volto solo ad ottenere piaceri reciproci. Non solo, pare che Antonella, quando lui stava in coppia con Oriana, ci abbia provato con lui.

Daniele Dal Moro ha tuonato:

“L’unico motivo per cui ti usa è per quattro like di m*rda (la cosa reciproca in realtà), un appoggio a Milano e scroccarti la fotografa, niente di più. Quando fai la morale al tuo ex ragazzo (Donnamaria, ndr), fatti un esame di coscienza. O vuoi che ti ricordi delle tue scappatelle milanesi da un parrucchiere che entrambi conosciamo bene? Vuoi davvero aprire questo vaso di Pandora? Puoi continuare a prendere in giro chi ha poco cervello, ma sappi che la gente non è stupida e chi ha più di un neurone in testa sa bene chi sei! Una ragazzina che nella vita farebbe qualsiasi cosa per un po’ di popolarità. D’altronde sappiamo bene la tua storia e cosa saresti disposta a fare per un po’ di fama”.