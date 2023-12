Antonella Fiordelisi: quanto guadagna a post?

Ospite di Mattino Cinque, Antonella Fiordelisi ha svelato quanto guadagna a post. Dopo la sua uscita dal GF Vip, l’ex schermitrice era sparita dalle reti Mediaset e questo suo ritorno ha stupito un po’ tutti.

Nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque, Francesco Vecchi ha ospitato Antonella Fiordelisi per parlare dello stipendio di un influencer. L’ex concorrente del GF, che dopo il reality era stata bandita dalle reti Mediaset insieme a quasi tutti i Vipponi, è tornata a mostrarsi in video stupendo un po’ tutti.

Vecchi, senza giri di parole, ha chiesto: “Quanto costa un tuo post?“. Antonella, altrettanto schiettamente, ha replicato:

“Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso“.